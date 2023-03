Porto-Inter, Dzeko vuole mandare un messaggio al club. Il rinnovo? Questa la situazione

Edin Dzeko non sta attraversando un grande momento di forma. Un 2023 deludente quello dell'attaccante che in campionato non segna dal 4 gennaio, notte di Inter-Napoli. Per Edin c'è la Champions che potrebbe regalare il riscatto. Infatti il gicoatore è attualmente favorito su Lukaku per affiancare Lautaro nella gara col Porto.