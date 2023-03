Porto-Inter, all’andata finì 1-0 con gol di Lukaku. I nerazzurri si qualificano se…

L'Inter può anche pareggiare in casa del Porto. In caso di sconfitta con un gol di scarto si andrà ai supplementari

"L’Inter ha battuto il Porto 1-0 a San Siro. In Portogallo si qualifica per i quarti di finale se non perde. Viene eliminato se perde con 2 gol di scarto. In caso di sconfitta con un gol di scarto, qualunque sia il risultato, supplementari ed eventuali rigori: non c’è più la regola dei gol in trasferta", spiega La Gazzetta dello Sport.