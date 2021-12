Covid, 5 i positivi dello Spezia: oltre a Kovalenko anche Manaj, Nzola e…

Le positività sono emerse dai tamponi fatti ieri pomeriggio. Tutti sono asintomatici. Sono in isolamento, la squadra continua la preparazione

Altri positivi al covid nello Spezia. Dopo Kovalenko e un collaboratore di Thiago Motta sono risultati contagiati dal virus Rey Manaj, Petko Hristov e Mbala Nzola. Le positività sono emerse dai tamponi fatti ieri pomeriggio. Tutti sono asintomatici. Sono in isolamento, ma l'attivita' della squadra va avanti essendo la positivita' emersa dopo un periodo di vacanza in cui i positivi non hanno avuto contatti con gli altri calciatori. Oggi doppia seduta di allenamento a centro sportivo di Follo. A guidare i lavori Thiago Motta che ha ricevuto la conferma dalla societa' dopo una call a cui ha partecipato anche il presidente Platek.