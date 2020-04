E se ci fosse un nuovo positivo dopo la ripartenza? Repubblica: “Così si eviterà un altro stop”

“La prima a partire sarà la Serie A. Da sola, come un pesce pilota, perché di tamponi non ce ne sono per tutti e una scelta va fatta”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito al protocollo stilato dalla commissione medica che ha fissato ieri i parametri per la ripartenza della Serie A. Ritiro per un mese e tamponi, con i giocatori che si divideranno in tre fasce: chi ha avuto il Coronavirus, chi lo ha e chi non l’ha mai avuto. L’obiettivo di Lega e FIGC è che, se si dovesse ripartire, non ci sarà un nuovo stop. “Uno dei temi sventolati è: basta un nuovo contagio per essere costretti a fermarci di nuovo. È il vero rischio da evitare: che un nuovo positivo decreti la fine del campionato. Test sierologici ogni 48 ore serviranno a isolare i positivi e permettere agli altri di continuare l’attività“, spiega Repubblica.