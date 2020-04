Il calcio riparte, la Premier dopo la Serie A? Ecco la data prevista per il campionato inglese

La Premier League, ferma dal 13 marzo a causa della pandemia di Covid-19 che ha di fatto bloccato la quasi totalità dello sport mondiale, potrebbe ripartire non prima dell’8 giugno.

E’ quanto rivela la britannica ‘Sky Sports’ il giorno dopo la riunione dei club del massimo campionato inglese. I club non hanno indicato una scadenza per la possibile ripresa della stagione 2019-2020. In Inghilterra il lockdown è stato recentemente prorogato fino al 7 maggio e al termine della stagione calcistica mancano 92 partite, che dovrebbero disputarsi a porte chiuse e con i giocatori testati.