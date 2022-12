Nuovo prestito Lukaku? Nulla è scontato: “L’Inter prima vuole avere questa certezza”

E' Romelu Lukaku l'uomo più atteso in casa Inter in vista della seconda parte di stagione. Simone Inzaghi aspetta di ritrovare infatti il miglior centravanti belga per far partire la rincorsa scudetto. E per il futuro? Tuttosport scrive così: "In questo senso non c’è ancora nulla di scontato. Da un lato, perché Inter e Chelsea hanno solo ipotizzato la possibilità di rinnovare, sostanzialmente alle stesse cifre, il prestito del bomber belga anche per un’altra stagione, ma essendo vietato nulla è stato messo per iscritto.