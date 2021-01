Inter, il prezzo è giusto: Lion Rock esce di scena, BC Partners entra con un socio?

Proseguono senza sosta le voci sul futuro societario dell’Inter: come confermato dalla dirigenza nerazzurra, Suning si sta guardando intorno ed è pronto a cedere parte delle quote del club (se non tutte) a un nuovo investitore, in una partita a scacchi che coinvolge la famiglia Zhang, Lion Rock e diversi fondi pronti a subentrare, BC Partners in testa.

LION ROCK AI SALUTI – La prima operazione destinata a diventare ufficiale, come riporta il Corriere della Sera, sarà l’uscita di scena di Lion Rock, attualmente proprietario del 31% delle quote nerazzurre: “L’Inter è prossima a diventare proprietà di uno o più fondi. Bc Partners tratta con Suning e di sicuro uscirà Lion Rock, l’attuale socio di minoranza degli Zhang che detiene il 31% del club“.

IL PREZZO È GIUSTO – Bc Partners è pronto a presentare la sua offerta, ma potrebbe anche appoggiarsi a un socio: “La valutazione di Bc Partners di 750 milioni per tutto il club è sostanzialmente corretta e Lion Rock è pronto a sfilarsi. Bc Partners nell’operazione potrebbe però non lavorare da sola. Il fondo americano Ares è interessato all’Inter e potrebbe non essere alternativo a Bc Partners, ma collaborare in qualche misura e entrare nell’affare“.