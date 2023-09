Inter, Mkhitaryan allarme rientrato, torna Acerbi? Prima panchina per Pavard e Sanchez

"Ma domenica dovrebbe essere soprattutto la prima volta di Benjamin Pavard con la maglia nerazzurra: il difensore francese ieri si è allenato per la prima volta ad Appiano Gentile e verrà convocato. Probabile che Inzaghi possa anche concedergli qualche minuto in campo, per un primo assaggio da beniamino di San Siro. Che ritroverà anche Alexis Sanchez: anche il cileno andrà in panchina, poi si vedrà. Ma lui già conosce l’effetto che fa il Meazza stracolmo di amore e passione per il nerazzurro. Sanchez sta cercando la forma migliore per essere pronto al più presto: aveva lasciato l’Inter con una coda polemica sui social, ma sembra tutto molto lontano. Dopo un anno a Marsiglia, Sanchez è tornato su grandi livelli e ha voglia di tornare protagonista. Magari già da domenica", aggiunge il quotidiano.