Inter Primavera, Chivu: “Abbiamo dimostrato carattere. Casadei? Aspettative alte”

Il tecnico nerazzurro commenta il successo per 0-1 in Youth League ottenuto sul campo dello Shakhtar Donetsk

Fabio Alampi

L'Inter Primavera vince sul campo dello Shakhtar Donetsk e conquista il primo successo stagionale in Youth League, salendo provvisoriamente in testa al girone D. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, ha analizzato la gara rispondendo alle domande dei giornalisti collegati: presente anche Fcinter1908.

Prima gara senza subire gol e primo posto nel girone: è cambiato qualcosa dopo il ko in campionato contro la Juventus a livello di atteggiamento tattico?

"No. Cerchiamo sempre di essere propositivi, di trasmettere calcio, di riconoscere situazioni. Magari oggi i ragazzi sono stati più bravi a non commettere errori individuali, hanno saputo leggere i momenti di difficoltà e ci siamo compattati, siamo riusciti a difendere più bassi ma per poi alternare sempre una pressione più alta".

FCIN1908 - Ancora una colta Casadei si è fatto trovare pronto sotto porta: può essere lui il vostro valore aggiunto? Quanto gli manca per essere al 100%?

"Tutti i ragazzi hanno margini di miglioramento importanti. Lui viene da un periodo non facile, la preparazione non l'ha fatta per motivi di salute, ma sta crescendo, come tutti. Deve migliorare, magari rispetto ad altri ha aspettative più alte, ma è un ragazzo: ha tanti margini di miglioramento, deve capire che deve lavorare per migliorare".

Cosa la soddisfa di più della prestazione di oggi?

"L'atteggiamento, la compattezza, la reazione dopo una sconfitta che non è stata digerita facilmente. Nonostante abbiamo lasciato a casa dei giocatori, quelli che oggi sono stati in campo hanno dimostrato carattere. A volte bisogna andare in campo e capire subito l'andatura della partita, quando serve più qualità e quando serve più "ignoranza". Le partite ti fanno migliorare su tutti i punti di vista, mentale, fisico, tecnico e tattico".