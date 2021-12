Napoli-Inter Primavera, pagelle: Casadei MVP, Fontanarosa baluardo insuperabile

I nerazzurri vincono e convincono: Rovida blinda il successo, Satriano torna al gol, buone indicazioni per Chivu

Pelamatti 6,5 Prende confidenza con il passare dei minuti, spingendo sulla sinistra e mettendo in mezzo diversi palloni interessanti. Costretto a uscire per un colpo violentissimo alla testa: ti aspettiamo! (dal 62' Dervishi 6 Esordio in campionato dopo quello in Coppa Italia, bada al sodo)