Lecce-Inter Primavera, pagelle: Dervishi unica nota lieta nel grigiore generale

Prestazione da dimenticare per i nerazzurri, che perdono 2-1: si salvano in pochissimi, squadra irriconoscibile

Sabato da cancellare per l'Inter Primavera, che perde malamente sul campo del Lecce .

Botis 5,5 Poco reattivo sulla punizione di Vulturar, deve ringraziare pali e traversa se non

Dervishi 6 L'unica nota positiva per l'Inter: al debutto da titolare in campionato, a inizio ripresa si fa vedere con due discese interessanti. Nulla di eccezionale, ma che spicca in una giornata del genere. (dal 35' st Silvestro sv)