Inter-Torino Primavera, pagelle: Oristanio accende la luce, Persyn penalizzato dal modulo

Finisce 1-1 la sfida tra Inter e Torino, con la Primavera nerazzurra di nuovo in campo dopo più di tre mesi di stop. Queste le pagelle di Fcinter1908:

Magri 6 Esordio con la Primavera per il portiere classe 2003: può poco sulla carambola del gol del Torino, per il resto nessun intervento da segnalare.

Persyn 5,5 Prima partita stagionale per il belga: schierato da terzino destro in una difesa a 4, è il più penalizzato dal modulo scelto da Madonna. Tiene diligentemente la posizione, ma mancano le sue accelerazioni: da rivedere.

A. Moretti 6 Anche per lui esordio assoluto con la Primavera, non trema di fronte agli attaccanti del Torino.

Sottini 6 Il Torino si fa vedere poco in avanti, guida la difesa senza troppi affanni. Qualche lancio lungo di troppo.

Dimarco 6 Parte forte, scendendo a più riprese sulla sinistra. Con il passare dei minuti arretra la sua posizione e si preoccupa di contenere Foschi. (dal 60′ Fontanarosa 6 Altro esordiente assoluto, mostra qualità interessanti)

Casadei 5,5 Fatica a trovare la posizione giusta, mancano i suoi consueti inserimenti in area avversaria. Cresce nella ripresa, ma da uno come lui ci si aspetta di più.

Sangalli 6,5 Schermo davanti alla difesa, Madonna gli affida la fascia da capitano e lui risponde presente: presenza importante a protezione della retroguardia, chiude tutti i varchi senza bisogno di strafare.

Wieser 6 Debutto da titolare con la Primavera: dalle sue parti circola un carro armato come Karamoko, ma non affonda e prova a ripartire. (dal 78′ Fabbian sv)

Oristanio 7 Quando accelera illumina il gioco: le azioni più pericolose dell’Inter passano tutte dai suoi piedi: propizia il gol di Fonseca, sfiora più volte la gioia personale. Unico appunto: va ancora troppo a “fiammate”. Ma in questa categoria fa la differenza. (dal 68′ Akhalaia 5 Si vede solo a partita finita, quando si fa espellere per una manata ingenua e inopportuna)

Bonfanti 6,5 Fa a sportellate con tutta la difesa del Torino, sfiora il gol: prestazione generosa, tanto lavoro sporco per la squadra. (dal 60′ Mirarchi 6 Qualche spunto interessante)

Fonseca 6,5 Subito in gol all’esordio stagionale: mostra ancora un po’ di ruggine, ma le qualità sono indiscutibili. Sarà un valore aggiunto per Madonna. (dal 78′ Goffi sv)

Madonna 6,5 Fra mille indisponibilità e con una squadra ferma da più di tre mesi, presenta una formazione totalmente nuova, ma i ragazzi mostrano una buona intesa e una condizione atletica che lascia ben sperare.