Empoli-Inter Primavera, pagelle: Rovida in stato di grazia, Fonseca letale

Le pagelle di Fcinter1908 su Empoli-Inter, dodicesima giornata del campionato Primavera: nerazzurri al secondo posto

L'Inter di Armando Madonna vince sul campo dell'Empoli e sale al secondo posto in classifica: la Primavera nerazzurra si impone grazie alle reti di Fonseca e Casadei.

Rovida 8 Letteralmente in stato di grazia: dopo aver respinto un rigore settimana scorsa contro la Juventus ri ripete quest'oggi, ponendo le basi per il successo dell'Inter. Miracoloso su Lipari, nella ripresa fa ancora meglio. Insuperabile.

Tonoli 6 L'Empoli parte fortissimo, barcolla ma non crolla e con il passare dei minuti acquisisce sempre più sicurezza.

A. Moretti 6,5 Sempre più sicuro, vale il discorso fatto per Kinkoue.

Dimarco 6 Titolare dopo 6 partite passate tra panchina e tribuna, comincia con qualche titubanza di troppo. Si preoccupa di difendere, si vede poco in fase di appoggio.

Casadei 7 Si sacrifica in fase di copertura, diventa un fattore in fase offensiva: più volte pericoloso, chiude il match con il suo quarto centro stagionale (il terzo in campionato).