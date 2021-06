Inter, Inzaghi ha scelto il primo obiettivo. C’è il nome per la fascia sinistra

Il tecnico dell'Inter ha dato l'ok per Emerson Palmieri del Chelsea che sarebbe il rinforzo perfetto per il suo 3-5-2

Dopo l'addio di Conte, l'Inter dovrebbe annunciare giovedì Simone Inzaghi come nuovo allenatore. Intanto la dirigenza nerazzurra muove i primi passi per rinforzare la rosa. Uno dei primi nomi annotati sul taccuino del club interista è quello di Emerson Palmieri.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio l'esterno della Nazionale di Mancini, in forza al Chelsea campione d'Europa, è in cima alle preferenze di Inzaghi. L'Inter vuole Emerson per la corsia sinistra, un mancino per il 3-5-2 nerazzurro. L'operazione sarebbe indipendente dal futuro di Hakimi.