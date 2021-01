Sky – Derby, Conte verso esclusione eccellente: la probabile di Inter-Milan

L’Inter si prepara al ‘Derby della Madonnina‘ di Coppa Italia, in programma domani sera a San Siro. La squadra di Antonio Conte affronterà il Milan di Pioli in una gara che mette in palio un posto nelle semifinali. Una sfida importante per le due squadre, che arrivano da due risultati negativi: i rossoneri sono reduci dal pesante ko contro l’Atalanta in casa mentre i nerazzurri non sono andati oltre il pari a Udine.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Antonio Conte cambia quattro giocatori rispetto al pareggio a reti inviolate contro l’Udinese. In difesa torna Kolarov, che gioca il secondo derby dopo quello di campionato e avrà voglia di rivalsa. A centrocampo, in mezzo confermato il trio Barella-Brozovic-Vidal, mentre cambiano le fasce: riposano Achaf Hakimi e Young, che lasciano il posto a Darmian e Perisic. In avanti ci sarà Sanchez a far coppia con Lukaku, con un turno di riposo per il ‘Toro’ Lautaro Martinez.