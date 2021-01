Inter, progetto BC a breve o lungo termine? “Quando investono restano non meno di…”

Continuano le voci sul futuro societario dell’Inter. Il fondo londinese BC Partners sta infatti analizzando i conti del club nerazzurro e sembra quello più accreditato, avendo anche un’esclusiva fino a fine febbraio, per acquisire le quote della società. In molti si chiedono se l’eventuale progetto di un fondo possa essere a breve o a lungo termine. Ecco la risposta de Il Giorno: “Il fondo ha le forze per prendersi in carico una realtà della consistenza e della storia dell’Inter. I recenti investimenti fatti dal private equity dimostrano che i londinesi non restano meno di sei anni a partire dal momento dell’acquisizione. In più c’è un fattore importante da considerare: il nuovo stadio.

Le operazioni per la realizzazione del progetto riguardante il distretto di San Siro procedono non proprio a ritmo spedito (il primo comunicato congiunto di Inter e Milan a riguardo risale al novembre 2018 e siamo ben lontani dalla fine dell’iter per cominciare i lavori) ma i club hanno promesso di immettere 1,2 miliardi di euro per riqualificare la zona e metterci il nuovo impianto all’interno, con concrete speranze di cominciare a introitare come e meglio dei top club europei, dal cui fatturato le milanesi sono molto lontane. Difficile quindi che un cardine della voce «entrate» del futuro, per il quale la speranza è di vedere il prodotto finale entro i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, veda la luce per poi essere lasciato nelle mani di futuri proprietari dei quali farebbe presumibilmente le fortune”.