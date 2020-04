UFFICIALE – Distanti ma uniti: Inter, nuovo progetto mondiale per i bambini delle Academy

Distanti ma uniti: Inter Academy lancia Inter Academy Challenge, progetto internazionale totalmente digitale che coinvolge i bambini delle diverse Academy nerazzurre sparse per il mondo. Obiettivo: unire virtualmente tutti i giovani calciatori.

Un progetto innovativo, a testimonianza di come l’Inter lavori costantemente per sviluppare il proprio brand ed essere sempre più vicina ai nerazzurri di tutto il mondo. Testimonial dell’attività è Javier Zanetti, che ha lanciato l’iniziativa attraverso un video apparso settimana scorsa sui social network delle diverse Inter Academy del mondo. Nel video ha sfidato i bambini a replicare il trick con la palla mostrato loro nel video.

Il progetto consiste in una serie di video pillole, nelle quali un allenatore di Inter Academy mostra un trick con la palla, sfidando i bambini delle diverse Academy nerazzurre nel mondo a replicare l’esercizio e postare il proprio video. L’attività, della durata di almeno tre settimane, vedrà i giovani calciatori impegnati a svolgere due diversi tricks per ogni settimana. Al termine di ciascuna settimana, una giuria tecnica selezionerà il video vincitore, che verrà utilizzato per lanciare la sfida a livello globale.

Per tre martedì a partire da oggi infatti, la palla virtuale passa a tutti i tifosi nerazzurri, chiamati a raccogliere la sfida e provare a replicare il trick tramite una Challenge su TikTok, lanciata dal profilo ufficiale dell’Inter. L’iniziativa si inserisce all’interno di una serie di attività che Inter Academy sta svolgendo a sostegno dei propri partner nel mondo in questo momento di difficoltà, tra le quali il progetto di coaching clinics online per le Academy in Cina, attivo da fine febbraio e che permette agli allenatori che si sarebbero dovuti recare nei vari territori delle Academy di formare i coach locali direttamente dalle loro case in Italia.