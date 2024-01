Chi ha raccolto più punti nel 2023? Solo City e Real meglio dell’Inter

Il City di Guardiola ha raccolto in totale 152 punti: in 66 partite ha totalizzato 47 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte con una differenza reti di +105. Il Real ha fatto in totale 138 punti. L'Inter è sul terzo gradino del podio: 39 vittorie, 12 pareggi e 10 sconfitte, con una differenza reti di +65. Meglio del Barcellona che ha vinto la Liga e in totale di punti ne ha raccolti 117 come il Manchester United. 115 i punti raccolti in totale nel 2023 dal Bayern Leverkusen, sesto in questa particolare classifica dato il parimerito di Barça e United.