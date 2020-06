Sky – Inter al lavoro sotto gli occhi di Marotta: colloquio squadra-Conte. E Brozovic

Dopo un giorno di riposo in seguito al pareggio di San Siro contro il Sassuolo, l’Inter di Antonio Conte è ripartita ad Appiano Gentile con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria al Tardini contro il Parma, domenica sera. Uno dei grandi dubbi dell’allenatore nerazzurro riguarda le condizioni di Marcelo Brozovic, assente nelle ultime due partite e in dubbio anche per la prossima gara.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista croato non è ancora al meglio. Il suo rientro era previsto per la partita di mercoledì a San Siro contro il Brescia, ma non è affatto escluso che, visto il momento non esaltante della squadra, si decida di anticipare e forzare il ritorno in campo.

Intanto, la squadra di allena alla Pinetina davanti agli occhi di Marotta, Ausilio e Zanetti. Il gruppo ha avuto un colloquio con Antonio Conte. L’obiettivo è chiaro: cancellare il Sassuolo e tornare subito ai tre punti.

(Fonte: Sky Sport)