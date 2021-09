Qualificazioni Mondiali in Sudamerica, caos nel calcio: in Liga rinviate due partite

Nel campionato spagnolo sono state rinviate due gare perché i giocatori sudamericani non arriveranno in tempo per giocare le gare del sabato

Eva A. Provenzano

Il calcio è nel caos perché le qualificazioni ai Mondiali che si stanno giocando in Sudamerica si protrarranno fino a giovedì. Per questo il Consiglio Superiore dello Sport di Spagna ha stabilito il rinvio della partita di Liga a Siviglia e Barcellona, in programma sabato alle 21. Rinviato anche l'altro match del sabato (previsto per le 18) Villarreal-Alaves.

Tanti i giocatori che sarebbero mancati nelle due gare rinviate: in Siviglia-Barcellona mancherebbero Montiel, Papu Gomez e Acuna e nel Barça l'uruguayano Araujo. Tutti questi calciatori non faranno rientro in Spagna prima di venerdì notte o sabato all'alba. Stessa situazione per Foyth ed Estupinan del Villarreal.

"In Spagna quindi si regolano diversamente rispetto alla Serie A italiana, dove si giocheranno regolarmente Napoli-Juventus e Atalanta-Fiorentina, squadre che hanno molti giocatori sudamericani convocati, e utilizzati, dalle rispettive nazionali", scrive l'Ansa.

Sarà un problema anche per l'Inter perché Lautaro, Correa, Vecino e Vidal rientreranno in Italia solo per l'allenamento di rifinitura dell'11 settembre, a poche ore dalla trasferta di Marassi contro la Samp. Si gioca di domenica alle 12:30. Marotta aveva fatto presente la questione nei giorni successivi alle partenze dei giocatori per le loro rispettive Nazionali: "Di conseguenza affrontare una giornata di campionato e la successiva prima giornata di Champions League con giocatori in condizioni non ottimali, rappresenta un grande danno che ogni club patisce", aveva detto l'ad nerazzurro.

(Fonte: Ansa)