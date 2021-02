Conte non ci sta: “Insultato per tutto il primo tempo”. Il quarto uomo: “Tutto registrato”

Il dito medio già famoso di Antonio Conte all’indirizzo di giocatori e dirigenti della Juventus al termine del primo tempo della partita di ieri non sarebbe arrivato per caso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’allenatore dell’Inter si sarebbe lamentato con il quarto uomo per i continui insulti ricevuti nel primo tempo. E Chiffi, quarto ufficiale di gara, lo avrebbe rassicurato su possibili provvedimenti:

“Conte si è lamentato perché la panchina della Juventus lo avrebbe insultato per tutto il primo tempo. E non a caso, verso la fine della prima frazione, si è avvicinato al quarto uomo Chiffi, lamentandosi di quanto stava accadendo. Ricevendo dal quarto uomo rassicurazioni che tutto sarebbe stato registrato. Nervi a fior di pelle, questo l’antefatto della reazione dell’allenatore nerazzurro a fine primo tempo, che poi di fatto ha portato anche allo scontro finale con il presidente bianconero Andrea Agnelli“.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)