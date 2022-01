Rai – Inter, Dybala non è nei piani: “Nome bloccato per giugno, Marotta lo vuole subito”

Così l'emittente sul mercato nerazzurro: Marotta vorrebbe anticipare l'arrivo di questo nome già bloccato per giugno

Intervenuto in collegamento con la Domenica Sportiva, Ciro Venerato, giornalista di mercato, ha parlato così delle strategie in entrata e in uscita in casa Inter: "L'Inter vorrebbe anticipare l'arrivo di Kostic, che ha già bloccato per la prossima estate. Più che a Dybala, Marotta pensa ad una punta fisica: continuano i colloqui col Sassuolo per Scamacca e Frattesi inserendo il giovane difensore Pirola. Per gennaio dobbiamo forse aspettarci l'arrivo di un esterno mancino, Dybala non rientra nei piani dell'Inter, né per gennaio né per giugno".