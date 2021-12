Rai Sport – Serie A, la top 11 del girone d’andata: quattro giocatori Inter

Folta rappresentanza nerazzurra nella formazione ideale del campionato italiano secondo Rai Sport al termine del girone d'andata

Il girone d'andata si è chiuso con l'Inter campione d'inverno. La squadra di Inzaghi ha beneficiato di un exploit di sette vittorie consecutive per recuperare il gap iniziale e scavalcare tutti. Il tecnico ha potuto contare su uomini di grande affidamento in ogni reparto, come sottolinea la top 11 di Rai Sport firmata Lele Adani. Handanovic, per il reparto difensivo, Brozovic e Calhanoglu in mezzo e Lautaro in attacco. Questa la top 11 completa: