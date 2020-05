Rakitic: “Lautaro? Magari. Tra i top al mondo, noi lo sappiamo bene. Avrei gradito che…”

Ivan Rakitic è uno dei nomi caldi del mercato ormai da 2-3 anni. Il croato, però, non sembra troppo allettato all’idea di lasciare il Barcellona.

“Il presidente Bartomeu non mi ha chiamato, ma magari ci sta ascoltando e domani lo fa”, ha scherzato centrocampista in un’intervista rilasciata a Cadena Cope.

“Ormai sono abituato alle voci di mercato che mi riguardano, ma ammetto che mi sarebbe piaciuto una presa di posizione del presidente o di Abidal per mettere a tacere le indiscrezioni, non è accaduto ma alla fine sono qui e sono contento. Ormai da 2-3 anni va così, ma per me non e’ un problema. Ho una gran voglia di tornare a giocare, non mi preoccupo del mio futuro, ho un contratto e sono sicuro che il prossimo mercato, dopo questa emergenza, sara’ particolare, sicuramente diverso”.

Si parla di Inter, Juventus, Valencia, Siviglia. “Ho già detto che penso solo al Barcellona e che un giorno, prima o poi, tornerò a vivere a Siviglia”.

Si parla tanto del possibile arrivo di Lautaro Martinez al Barcellona, Rakitic ne sarebbe entusiasta: “Io voglio i migliori giocatori nella mia squadra e lui è tra questi, e’ ai massimi livelli e lo abbiamo visto quando abbiamo affrontato i nerazzurri, sarei felice se arrivasse, ma non sono io che devo affrontare questi argomenti”.