Ranocchia: “L’Inter un onore, con l’Empoli il mio gol più bello. Nel 2011…”

Il difensore nerazzurro è l'unico superstite del successo di 11 anni fa: "Vogliamo giocarci al massimo questo finale di stagione"

Il protagonista dell'edizione dedicata alla finale di Coppa Italia del MatchDay Programme prodotto dall'Inter è Andrea Ranocchia. Il difensore nerazzurro è l'unico superstite dell'ultimo successo interista nella competizione, risalente al 2011, dove scese in campo da titolare: "Quello fu il mio primo trofeo con l'Inter, ho dei ricordi bellissimi della partita all'Olimpico contro il Palermo. C'era tanta emozione, condividevo il campo con i campioni del Triplete e la gioia al fischio finale era fortissima, un'emozione incredibile che mi porto dentro ancora oggi. Fin da quando ero bambino è sempre stato un sogno giocare per una squadra così importante come l'Inter e indossare questa maglia per tanti anni è un onore".