Ranocchia: “Ho sempre dato tutto quello che avevo per l’Inter. Sono successe tante cose…”

Si rinnova l’appuntamento con A Night Not For Everyone, il talk show di Inter TV condotto da Fernando Siani in compagnia di Astrid Ericsson che ha ospitato nel format home edition Andrea Ranocchia e il content creator Tommaso Cassissa.

Per il difensore nerazzurro la puntata è stata l’occasione per presentare pubblicamente per la prima volta la mini serie Froglife, il progetto digitale realizzato per raccontare attraverso 10 video in stile cartone animato la sua carriera: “L’idea di creare la mini serie Froglife è nata alcuni mesi fa dalla volontà di raccontare alcune tappe della mia carriera calcistica passando dai momenti più significativi per me. In collaborazione con la mia agenzia abbiamo realizzato questi contenuti che sono di pochi minuti ma significativi e magari a qualcuno possono ricordare qualche momento della propria vita calcistica. Ci sono ovviamente diverse tappe dedicate all’Inter perché la maggior parte della mia carriera l’ho trascorsa con questi colori”.

Esattamente 9 anni l’Inter alzava al cielo la Coppa Italia conquistata dopo la finale del 29 maggio 2011 contro il Palermo all’Olimpico, nella prima stagione di Ranocchia dopo il suo arrivo nella sessione di mercato invernale. Da lì sono tanti i momenti belli ma anche difficili trascorsi con la maglia nerazzurra, un percorso lungo nel quale il difensore è riuscito a riconquistare tutti i tifosi:

“C’è voluto tanto lavoro, impegno, dedizione e la passione che ho per questi colori per uscire da quella che era diventata una situazione difficile, sono successe tante cose ma credo che quello che mi ha contraddistinto è che ho sempre dato tutto quello che avevo per l’Inter. Nel bene e nel male ho sempre cercato delle soluzioni che potessero portare al bene della squadra, dei gruppi con cui ho giocato, dell’allenatore e della società. Sono contento di quello che ho ottenuto e di ciò che mi sono portato a casa, che è l’affetto di tutti i tifosi”.

(Inter.it)