Ravezzani: “Qualcuno si stupisce che l’Inter abbia dominato il Milan? Una curiosità spiega tutto”

L’Inter ha vinto il derby 2-1 con il gol di Eriksen al 97′. Ma il successo nerazzurro nella stracittadina è stato molto più netto di quanto non dica il punteggio finale. Anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è d’accordo sul concetto di dominio Inter.

“Una curiosità significativa. Nel derby di ieri, l’Inter aveva in campo 9 calciatori titolari nelle rispettive nazionali. Il Milan 3 (il portiere di riserva Tatarusanu, Kessie e Kjaer uscito subito per infortunio). Poi qualcuno si stupisce per il dominio nerazzurro in campo”.