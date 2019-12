L’Inter scende in campo: “Non c’è spazio per il razzismo nel calcio. Non esistono scuse”

“Non esistono buone scuse per essere razzisti, non c’è spazio per il razzismo nel calcio. Siamo fratelli universalmente uniti, questo è il nostro modo per combattere ogni forma di discriminazione #BUU #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM”.

Dopo le veementi polemiche sulla scelta della Lega Serie A di usare tre scimmie per la campagna anti-razzismo, anche l’Inter scende in campo ribadendo l’impegno sul tema. L’Inter è stata la prima società a prendere posizione pubblicamente, con la campagna “Buu”, Brothers Universally United.