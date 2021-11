Champions League, Real Madrid-Shakhtar 2-1: Ancelotti sale a 9 punti, De Zerbi resta a 1

In attesa dell'Inter, che scende in campo in serata a Tiraspol contro lo Sheriff, al Bernabeu, si affrontano Real Madrid e Shakhtar Donetsk

Marco Macca

In attesa dell'Inter, il Real Madrid di Carlo Ancelotti vince una gara fondamentale nell'economia del Gruppo D di Champions League, battendo al Bernabeu 2-1 lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Dopo il vantaggio firmato Benzema, arriva il pareggio di Fernando nel finale di primo tempo. Ma nella ripresa ancora Benzema segna il gol vittoria e lancia i Blancos a 9 punti, momentaneamente a +3 sullo Sheriff e a +5 sull'Inter. Praticamente spacciato ora De Zerbi, che resta fermo a 1 punto.