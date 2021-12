Real-Inter, Inzaghi carica la squadra nel tunnel: ecco il discorso del tecnico

Sky Sport ha pizzicato il messaggio di Simone Inzaghi ai suoi giocatori prima di scendere in campo al Bernabeu

Una serata importante per provare a fare l'impresa. L'Inter scende in campo al Santiago Bernabéu e si gioca il primo posto del girone di Champions League contro il Real Madrid. Sky Sport ha pizzicato con le sue telecamere il breve discorso fatto da Simone Inzaghi ai suoi calciatori prima di scendere sul campo. Queste le sue parole: "Riscaldamento forte subito perché c'è bisogno di approcciarla bene: il riscaldamento è la cosa principale per fare la storia".