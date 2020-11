Cds – Real-Inter, la moviola: errore grave di Turpin sul primo gol. Ma perché tutti…

“Da annullare la rete di Benzema, per come è nata: l’ingenuità di Hakimi è grande, però l’esterno nerazzurro ha le sue attenuanti. Mentre sta per restituire il pallone all’indietro, verso Handanovic, viene spinto a due mani da Mandy. Era fallo ed è decisivo perché, nell’immediatezza, Benzema si impossessa del pallone e va segnare. Turpin tace, il suo VAR idem (figuriamoci). Qualcosa da rivedere anche dal punto di vista disciplinare, nonostante i sette cartellini gialli sventolati. Ne manca, ad esempio, uno abbastanza chiaro a Bastoni, quando trattiene nettamente Viniciuis che poteva andar via. Insomma, poteva fare meglio”.

(Corriere dello Sport)