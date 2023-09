CdS / Real Sociedad-Inter, tocca a Pavard? Carlos Augusto scalpita, Barella e Arnautovic…

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in occasione della sfida dell'Anoeta contro la Real Sociedad in Champions

Turnover sì, ma ragionato. Inzaghi pensa a qualche cambio in vista della sfida d’esordio della fase a gironi di Champions League, all’Anoeta contro la Real Sociedad. Ma niente rivoluzioni o cambi massicci.

Come riferisce il Corriere dello Sport, ci sono almeno altri 4 nerazzurri che scalpitano in attesa di trovare la prima maglia da titolare. Si tratta di Frattesi, ulteriormente carico dopo la prodezza nel derby, Arnautovic, Carlos Augusto e del solito Sanchez. In Spagna, possibili due novità.