Nelle scorse ore, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha annunciato di voler convocare in Consiglio Comunale Inter e Milan sulla questione stadio. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la reazione dei club è stata soprattutto di stupore:

"Stupore. È il sentimento che accomuna Milan e Inter sulla questione stadio. Stupore per le ultime parole del sindaco Beppe Sala, dopo che il Consiglio comunale di giovedì ha approvato una mozione per chiedere ai club di costruire in città il nuovo stadio: «A questo punto convocheremo le due squadre – ha detto Sala -. Continuo a ribadire come a mio giudizio sia un errore andare fuori da Milano»".