Serie A, recuperi extralarge come in Qatar. A gennaio si cambia, il futuro è tempo effettivo

Il Mondiale in Qatar si sta mettendo in luce anche per i lunghi recuperi che i direttori di gara stanno dando al termine del primo e del secondo tempo delle partite. Cambierà anche in Serie A?

"Si potrà vedere sui nostri campi quel che sta accadendo al Mondiale. Quindi: tempi addizionali che sfiorano – o superano – i 10’, dilatazioni “XL” che annullano i tempi persi per svariati motivi. Poi, ovviamente, tutto sarà sempre perfettibile e discrezionale, perché come è capitato di vedere il 14’+13’ di recupero per Inghilterra-Iran è anche vero che Orsato in Qatar-Ecuador si è limitato a 5’+5’. Pierluigi Collina, membro apicale dell’Ifab e quindi dell’organo che decide sul regolamento, si è definito più che possibilista riguardo all’introduzione del tempo effettivo. Quindi orologio uguale per tutti. L’idea è proprio che si voglia arrivare lì. Presto", spiega La Gazzetta dello Sport.

"La tabella degli ultimi 5 campionati di A parla chiarissimo: 2018-19 media di durata di una gara 55’09”; nella stagione 2019-20 si è passati a 55’19”; nel 20-21 a 56’60”; nel 2020-21 a 54’47”; quest’anno, nelle prime 15 partite, si è abbassato ulteriormente a 54’netti. Su 90’, insomma, non se ne giocano nemmeno sessanta. Nelle prime tre giornate in Qatar 2022 sono stati dati ben 105’di recupero: 5’+5’ in Qatar-Ecuador, 14’+13’ in Inghilterra-Iran, 2’+9’ in Senegal-Olanda, 4’ e 9’ per Usa-Galles, 5’+8’ in Argentina-Arabia Saudita, 2’+7’ in Messico-Polonia, in Danimarca-Tunisia 4’+5’, in Francia-Australia 6’+7’. Minuti infiniti. Extralarge", analizza il quotidiano.

"Insomma, dall’inizio della seconda fase del campionato preparatevi a recuperi sostanziosi, anche se al momento non è stata data alcuna linea-guida o diktat. E preparatevi pure al varo del “Fuorigioco semiautomatico”, il SAOT: domani, fra l’altro, ci sarà una riunione arbitrale in cui sarà illustrato totalmente proprio il SAOT, con esercitazioni ulteriori che – offline – erano state fatte su partite già giocate. Il calcio apre altre porte", spiega Gazzetts.