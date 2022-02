Repubblica: “Inter, bloccati Scamacca e Frattesi. Ma lo scudetto è appeso a…”

Come è noto l'Inter ha già bloccato proprio Scamacca e un altro talento del Sassuolo, il centrocampista Frattesi

Oltre che al risultato, gli occhi dell'Inter e dei suoi tifosi ieri sera contro il Sassuolo erano puntati anche su Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, due obiettivi molto concreti per il mercato nerazzurro. Lo sottolinea anche Repubblica nella sua edizione odierna, spiegando però che questo argomento riguarda il futuro: "Come è noto l'Inter ha già bloccato proprio Scamacca e un altro talento del Sassuolo, il centrocampista Frattesi. Ma tutto questo è per la prossima stagione. In questa lo scudetto sembra appeso soprattutto a Brozovic" scrive il quotidiano.