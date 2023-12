Repubblica: “La seconda stella potrebbe fare di Inzaghi il Klopp dell’Inter”

"Di proclami Simone Inzaghi ne fa pochi. E alle parole fa seguire i fatti. Era fine settembre 2022 quando, dopo la sconfitta per 3-1 con l’Udinese, disse: «Dove alleno io aumentano i ricavi, si dimezzano le perdite e si conquistano trofei». Una risposta alle critiche feroci di cui era bersaglio. Col senno di poi, una scommessa vinta". Tuttosport ritorna oggi su questa famosa frase del tecnico dell'Inter lo scorso anno, per poi concentrarsi su quella pronunciata ieri in conferenza stampa. Ecco cosa scrive il quotidiano: "Questa volta, per parlare di futuro, ha scelto un momento decisamente migliore. Ora come allora, le sue dichiarazioni seguono una partita con l’Udinese, ma questa volta l’Inter l’ha vinta 4-0.