Repubblica – Inter, chiara la missione sportiva per il 2023-2024. Bastoni? Rinnovo vicino

"Come si migliora una squadra finalista di Champions? È la domanda che già ieri mattina si facevano i dirigenti nerazzurri. L’Inter non è arrivata per caso a giocarsi il trofeo per club più importante. Quello è il suo livello e da lì deve ripartire, accantonando l’amarezza per la sconfitta contro il City". Apre così l'articolo di Repubblica in merito al mercato dell'Inter, pronto ad iniziare dopo un summit che si terrà a metà settimana tra Marotta, Ausilio e Baccin con Simone Inzaghi . Si parte dal rinnovo del tecnico.

Missione sportiva

"Con dodici giocatori in scadenza al 30 giugno, considerando anche i prestiti, il volto della squadra è destinato a cambiare. Ma la prospettiva è mutata, rispetto anche solo a due mesi fa: non sono poi così tante le destinazioni più attrattive dell’Inter in Europa, se non per ragioni di portafogli", spiega Repubblica che preannuncia il rinnovo di Bastoni e lascia intendere che de Vrij, che prima voleva partire, ora possa anche prolungare il suo contratto in scadenza. Dzeko è invece tentato dalla Turchia mentre per Lukaku c'è da trattare con il Chelsea. "Chiara è anche la missione sportiva per la prossima stagione: vincere lo scudetto, il primo per Inzaghi e il ventesimo per il club, centrando la seconda stella prima del Milan", conferma poi Repubblica.