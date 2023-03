Retegui-Inter, contatti con i procuratori: per i nerazzurri c’è la carta Colidio

Il club nerazzurro segue l'attaccante da tempo e si è mosso in anticipo, anche se la concorrenza non manca

L'Inter è seriamente interessata a Mateo Retegui. L'attaccante del Tigre ha esordito con tanto di gol con la Nazionale nel KO contro l'Inghilterra. Il club nerazzurro lo segue da tempo e si è mosso in anticipo, anche se la concorrenza non manca. "La notizia è un’altra: il papà e l’amico agente si fermeranno in Italia e poi voleranno a Londra, non torneranno subito in Argentina. Appuntamenti di lavoro, riunioni e contatti di mercato. Lo seguono club di Serie A e di Premier. Retegui, dopo aver scelto di indossare la maglia azzurra, preferirebbe venire a giocare nel campionato italiano", sottolinea il Corriere dello Sport.