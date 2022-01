Pedullà – Retroscena Gosens: vuole l’Inter e lo ha dimostrato. Caicedo…

L'aggiornamento dell'esperto di calciomercato a proposito delle piste in entrata per il club nerazzurro

Alfredo Pedullà, attraverso il suo sito, ha dato un aggiornamento sul mercato in entrata dell'Inter. Questo il focus sui nomi di cui si parla nelle ultime ore: "La grande sorpresa di ieri può materializzarsi. Robin Gosens e l’Inter: molto più di un’idea, al punto che l’esterno sinistro ha spento qualsiasi discorso con il Newcastle. Non era convinto prima, figuriamoci adesso che è entrata in scena il club nerazzurro.

Nel pomeriggio ci saranno nuovi contatti tra l’Inter e l’Atalanta, all’interno di un discorso che può comprendere anche l’arrivo di un attaccante (Inzaghi ha espresso il gradimento per Caicedo). Intanto, alla luce delle suddette operazioni che l’Inter vuole completare (almeno una, ma non si esclude entrambe) Stefano Sensi può considerarsi libero di raggiungere la Samp in prestito secco. Ha dovuto attendere per qualche giorno rispetto ai precedenti accordi, ma ora Giampaolo lo aspetta.