Retroscena Ibra-Lukaku. La scommessa che fece infuriare Rom: “Ti do 50 sterline per…”

Possiamo dire che il contatto e gli insulti tra Ibrahimovic e Lukaku durante il primo tempo di Inter-Milan iniziano da lontano. E precisamente da Manchester. Storie di un rapporto mai sbocciato, quando i due giocavano insieme allo United. Racconta Tuttosport:

“Più noto, invece, l’altro episodio successo a Manchester, con Ibra che durante gli allenamenti stuzzicava il compagno per le sue qualità tecniche ritenute, dallo svedese, non eccelse: «Ti do 50 sterline per ogni stop fatto bene»; scommessa però che Lukaku, secondo quanto raccontato da Zlatan, non accettò mai. A complicare ulteriormente i rapporti, poi, c’è anche la questione Mino Raiola (…). Nel 2018 Lukaku decise di lasciarlo per passare nella scuderia di Pastorello. Abbandono che è andato di traverso a Raiola che così parlava di Lukaku: «Se mi aspettavo di più dall’Inter? Sono forti e hanno un grande allenatore. Forse manca una punta top». Boom“.

(Fonte: Tuttosport)