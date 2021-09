Retroscena Lautaro: un mese fa il ‘no’ che vale un jackpot per l’Inter

L'argentino è stato nel mirino di diverse squadre spagnole fino a poche settimane fa: anche il Real Madrid lo aveva avvicinato

Grande attenzione a Lautaro Martinez sulla Gazzetta dello Sport di oggi in avvicinamento a Inter-Real. Spazio anche ad un retroscena di mercato: "Verso l’infinito e oltre. Lautaro come un cartone animato, come un conto in banca che sale, sale, sale, sale su, e la makumba è solo per gli avversari. È l’investimento riuscito, oltre che l’attaccante. È un calciatore ad altezza Real Madrid, giusto per tenersi in forma Champions con l’esordio di domani. Come fosse una partita di Liga, in fondo, nulla più. Il Toro è stato molto vicino al Barcellona, prima dell’esplosione della pandemia. Ha spinto l’Atletico Madrid a presentare un’offerta, un mese e mezzo fa. È stato pure sul taccuino del Real Madrid, che lo ha avvicinato a più riprese. L’Inter ha alzato il muro. Lui stesso ha detto no. Un no convinto, che per l’Inter vale un jackpot in prospettiva".