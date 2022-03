Inter, il retroscena: “Sensi a gennaio ha detto no al Valencia perché…”

A Genova può trovare la sua nuova isola felice, per rilanciarsi sognando il ritorno all’Inter da protagonista

Un esordio con gol, poi un piccolo infortunio che ne ha rallentato l'inserimento: ma Stefano Sensi ha scelto la Sampdoria per rilanciarsi e ritrovare una fiducia persa negli ultimi mesi. Ma Grand Hotel Calciomercato racconta un retroscena sul mediano di proprietà dell'Inter, che a gennaio ha rifiutato una proposta dall'estero: "Sampdoria ma non solo, Sensi piaceva anche in Liga.

E’ stato il Valencia a provarci, con un tentativo che, però, non è andato a buon fine. Il motivo? Il rifiuto dello stesso giocatore. Stefano ha spinto per restare in Italia e vestire la maglia blucerchiata. Questione di necessità e opportunità. A Genova può trovare la sua nuova isola felice, per rilanciarsi sognando il ritorno all’Inter da protagonista", si legge.