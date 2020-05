Calcio in crisi, Wagner Ribeiro conferma: “Neymar resta al Psg perché il mercato che ci aspetta…”

“Credo che Neymar restera’ al Psg, ci aspetta un mercato diverso perche’ dal punto di vista economico il calcio cambiera’”. Parole di Wagner Ribeiro, uno degli agenti vicini alla famiglia dell’attaccante brasiliano. In un’intervista rilasciata a Fox Sports Radio, il procuratore spiega come sia praticamente impossibile il ritorno di Neymar a Barcellona e conferma che il giocatore in passato è stato vicino al Real. “Ho incontrato diverse volte a Madrid Florentino Perez, anche un anno fa, a maggio, ci siamo visti nel suo ufficio, mi ha confessato che il suo sogno era ingaggiare Neymar”, le parole di Wagner Ribeiro riportate dal Mundo Deportivo. Il brasiliano ha un contratto con il Psg fino al 2022.