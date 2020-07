Il Giornale – Ecco quali colpi farà l’Inter sul mercato. Dzeko si può fare. In difesa richiesta precisa

Primo anno all’Inter e primo anno in cui Conte non è riuscito a vincere con la sua nuova squadra. Il tecnico è già al lavoro per rimediare nella prossima stagione e si aspetta regali importanti da Suning per il prossimo mercato.

“Tra i pali non ci saranno grossi cambiamenti: prolungamento fino al 2022 solo da annunciare per Handanovic, che avrà con vice il rientrante Radu (Parma) con il conseguente scalo di Padelli (rinnovo annuale) a terzo portiere. Dietro resta incerto il futuro di Skriniar (non incedibile dinanzi a offerte da almeno 60 milioni) e Godin (può partire), incedibile De Vrij, si cerca un difensore mancino specialista della difesa a tre da affiancare a Bastoni. In mezzo al campo previste parecchie novità: nel mirino due centrocampisti (Vidal e Tonali i preferiti) per rimpiazzare i partenti Vecino e Gagliardini. Lavori in corso per l’acquisto a titolo definitivo del rinato Sanchez (Manchester United)”, si legge su Il Giornale.

“Caccia poi a un laterale mancino (Emerson Palmieri, Gosens e Marcos Alonso i nomi sul taccuino) e a un vice-Lukaku. Il preferito in tal senso è Edin Dzeko, che può lasciare la Roma per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro. Sempre in casa giallorossa fari puntati su Nicolò Zaniolo, il cui feeling con Fonseca è ai minimi termini tra esclusioni diplomatiche e punzecchiature verbali. Sul gioiellino è già bagarre: il Tottenham prepara un’offerta da 50 milioni, mentre Paratici da tempo lavora a fari spenti per portarlo alla Juve (possibile operazione da 20-25 milioni più Bernardeschi). Una vicenda monitorata con attenzione, visto che vantano il 15% sulla vendita”, aggiunge il quotidiano.