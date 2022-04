Ricorso Medel, l’Inter non l’ha presa bene. CorSera: “Due pesi e due misure”

La reazione del club nerazzurro dopo la riduzione della squalifica del cileno che sarà regolarmente in campo stasera

"Il Bologna ha vinto il ricorso per Medel", come ricorda anche il Corriere della Sera di oggi. Gli emiliani potranno quindi contare sul cileno, espulso nel match con la Juventus per aver urlato all'arbitro qualche frase di troppo.

Il quotidiano racconta quindi la reazione in casa Inter dopo la decisione di ridurre la squalifica del difensore. Si legge: "Il cileno ha avuto lo sconto e sarà in campo stasera. L’Inter non ha preso bene la notizia. Fu respinto il ricorso per Bastoni, squalificato per due turni, espulso nel derby di campionato del 5 febbraio con il Milan per insulti a fine gara all’arbitro Guida. Due pesi e due misure, in una volata avvelenata dalle polemiche arbitrali".