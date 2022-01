Sky – Voleva partire per la continuità. Ma Inter mette in standby Sensi: i suoi numeri

Il giocatore era in partenza per Genova ma l'infortunio di Correa apre ad una riflessione sulla sua cessione in prestito

Il gol segnato all'Empoli ne fa il ventesimo marcatore di Inzaghi in questa stagione. Sensi stava lasciando Milano per trovare continuità a Genova. Con Conte aveva strabiliato e poi era stato messo ko dai problemi muscolari. I numeri dicono che dopo le grandi prestazioni dei primi mesi il giocatore aveva visto aumentare i minuti in panchina, ma la bellezza del suo gioco è innegabile. Il calciatore ha totalizzato in questa stagione 12 presenze, una sola da titolare e per 7 gare è rimasto ai box per infortunio. Dopo la sosta per le Nazionali la squadra di Inzaghi avrà tanti ostacoli da superare e Correa ne avrà almeno per venti giorni. Tre attaccanti sono pochi per tutti i prossimi impegni. E per questo l'Inter non si affretterà a decidere sul centrocampista.