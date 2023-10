Rinnovi, presto firma Mkhitaryan: cifre e dettagli. Lautaro? “All’Inter sta bene, anzi di più”

I rinnovi dei big restano un argomento caldo in casa Inter. Come riferisce il Giornale, presto ci sarà la firma di Mkhitaryan

"L’armeno (Mkhitaryan, ndr), poi, durante la sosta ha lavorato (e riposato) a Milano, per cui il tecnico nerazzurro conta di riaverlo con le batterie belle cariche. Presto rinnoverà il suo contratto, al momento la trattativa poggia su un’ipotesi biennale, allo stesso attuale ingaggio di 3,5 milioni. A questo proposito, nessun aggiornamento sul fronte Dimarco, ma anche il suo rinnovo fino al 2028 (con adeguamento a 4 milioni dall’1,8 attuale) non è in discussione. E poi c’è Lautaro, il capitano e leader dell’Inter. Il suo contratto scade nel 2026, ma anche l’argentino ha già aperto la strada a un prolungamento. Lui a Milano e nell’Inter sta bene, anzi di più".