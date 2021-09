Rinnovo Barella, situazione fluida ma clima sereno. “Nessun aggiornamento ma…”

Per il Corriere dello Sport, c'è una "significativa distanza tra domanda e offerta" nella trattativa per il rinnovo di Barella

"A.A.A. esperto di successi in Europa cercasi. E allora chi meglio di Barella, campione continentale in maglia azzurra la scorsa estate? Reduce da tre campagne Champions deludenti, segnate dall’eliminazione già alla prima fase, quest’anno l’Inter punta a ribaltare il suo destino". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'Inter, chiamata a superare il girone al quarto anno dal suo ritorno in Champions League. E, dopo il KO con il Real Madrid, è fondamentale ottenere punti in Ucraina. Il trascinatore della squadra sarà, ancora una volta, Barella. "Nel passaggio da Conte a Inzaghi, insomma, è cambiato poco o nulla. Il centrocampista sardo, infatti, continua a tirare il gruppo", rimarca il CorSport che evidenzia i 5 assist in 6 partite stagionali per l'ex Cagliari, arrivando già a sfiorare il rendimento globale (7) della passata stagione.