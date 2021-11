Rinnovo Brozovic, appuntamento in agenda. “Marotta ha raccolto segnali positivi”

Il Corriere dello Sport ha voluto spiegare l'importanza di Brozovic all'interno dell'Inter: ecco gli agiornamenti

"Paragonando l’Inter a un sistema solare, Brozovic è l’astro attorno a cui girano tutti i pianeti, ovvero gli altri giocatori, che così traggono energia e forza vitale". Con questa metafora, il Corriere dello Sport ha voluto spiegare l'importanza di Brozovic all'interno della squadra. Un giocatore unico per caratteristiche e leadership, tanto che Inzaghi non ci rinuncia mai.

Legato a Brozovic, però, c'è l'importante tema del rinnovo di contratto. "Ovvio che l’Inter non ne voglia fare a meno. E che farà di tutto per trovare un accordo per il rinnovo di contratto a fine stagione. Un nuovo appuntamento con il padre di Brozovic e l’avvocatessa di famiglia dovrebbe andare in scena la prossima settimana. La situazione è fluida, i contatti frequenti, come dimostra l’incrocio con la dirigenza nerazzurra sabato sera al Penzo", spiega il quotidiano. L'Inter non vorrebbe superare i 5,5/6 mln di euro, la richiesta iniziale superava i 7 mln ma ci sono segnali positivi tanto che Marotta "ha raccolto segnali positivi, vale a dire la disponibilità di avvicinarsi alle ragioni del club".