Rinnovo Brozovic, CdS: “Trattativa avanti lentamente ma c’è la convinzione di…”

Al termine della sessione di calciomercato, l'Inter aprirà il dossier Brozovic. L'obiettivo è di definire l'intesa per il prolungamento del contratto del croato. Il tema diventerà caldo nelle prossime settimane. "La trattativa va avanti lentamente, ma c’è la convinzione di chiuderla in fretta, soprattutto adesso che la dirigenza non sarà "distratta" dal mercato e dal bond. E arriveranno anche le firme sui prolungamenti di Marotta, Ausilio e Baccin", conferma il Corriere dello Sport.